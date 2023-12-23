Шесть стран Евросоюза отказались предоставить гарантии безопасности Украине

В Офисе президента Украины назвали шесть европейских государств, решивших не не присоединяться к декларации по гарантиям безопасности для соседней страны.

Как сообщил замглавы президентской администрации Андрей Сибига, в указанном списке Мальта, Австрия, Хорватия, Польша. Также, предсказуемо, не намерены предоставлять гарантии безопасности Украине Словакии и Венгрия.

«Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать стороной декларации», - сказал он.

Напомним, словацкие и венгерские власти выступают открыто против поставок военной помощи ВСУ, считая это бесполезным.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.