Шесть военных кораблей НАТО прибыли в Таллин для учений «Молния»
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В Таллин для участия в учении «Молния» с эстонскими ВМС прибыли шесть кораблей военно-группы НАТО: британский, норвежский, французский, нидерландский и бельгийский, передает телерадиокомпания ERR.
Первой свой фрегат HMS Iron Duke отправила Великобритания. 29 ноября он ошвартовался в Старом порту Таллина.
Утром 30 ноября прибыли корабли из других стран.
По словам главнокомандующего ВМС Эстонии Иво Вярка, эти корабли являются «главным ударным кулаком» НАТО.
Ранее сообщалось о том, что Москва предупредила, что США и НАТО близки к признанию участниками конфликта.