Москва предупредила, что США и НАТО близки к признанию участниками конфликта

Заместитель министра МИД РФ Сергей Рябков в интервью RT прокомментировал последние актуальные события, в том числе и испытания отечественной баллистической ракеты «Орешник». По его словам, запуск новой разработки стал очень ярким сигналом Западу, который все больше внедряется в украинский конфликт.

Провокации и эскалационные шаги «западных спонсоров киевского режима» не останутся без ответа, уверен Рябков. По его словам, запуск «Орешника» позволил напомнить об этом коллективному Западу, в частности США и всем членам НАТО. Их, как напомнил замглавы МИД, могут признать участниками конфликта.

«Прежде всего это сигнал о том, что мы проявляем решимость <...> Сигнал очень четкий и очевидный — прекратите, вам не следует так больше делать, вам не надо снабжать Киев всем, что они хотят, не поощрять их к новым военным авантюрам, они слишком опасны. Приблизился момент, когда не может быть другого способа, кроме как признать, что США, НАТО и другие, кто играют в эту игру на стороне Киева, и Запад, они стали полноценными участниками этого конфликта», — сказал он в интервью.

Собеседник канала отметил, что развертывание «Орешника» не попадает под ограничения и не нарушает нормы международных обязательств. Испытания стали настоящей демонстрацией силы и возможностей российских разработчиков и мощного ВПК.

Ранее сообщалось, что Лавров раскрыл истинные намерения НАТО после сообщений об ударах по России.