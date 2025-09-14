Шестилетняя девочка из России оказалась в базе данных «Миротворец»
Украина внесла шестилетнего ребенка в «Миротворец»
Шестилетняя уроженка России попала в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом стало известно РИА Новости.
Основанием для внесения ребенка в список стало так называемое «сознательное нарушение государственной границы Украины». Девочка родилась 9 июля 2019 года.
Этот инцидент не является первым. Ранее в базу «Миротворца» был внесен трехлетний российский ребенок. Тогда в качестве оснований также фигурировали обвинения в умышленном нарушении границы и покушении на территориальную целостность страны.
«Миротворец» — интернет-ресурс, поддерживаемый действующим киевским режимом. Туда регулярно вносят данные россиян, известных личностей, включая артистов, певцом и музыкантов, за то, что они якобы угрожают национальной безопасности Украины и ее территориальной целостности.
Ранее сообщалось, что исполнительницу песни «Матушка Земля» Наталью Куртукова внесли в базу «Миротворца».
*ресурс признан террористическим и запрещен в России.