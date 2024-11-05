Шинопроизводитель Michelin решил закрыть два завода во Франции

Производитель шин Michelin объявил о планах закрыть два завода, расположенные в коммунах Шоле и Ванн во Франции, пишет газета La Tribune. Отмечается, что из-за таких мер под угрозой окажутся 1 254 рабочих места. Закрытие заводов запланировано не позднее начала 2026 года.

По информации источника, основными причинами закрытия являются ухудшение конкурентоспособности из-за увеличения поставок дешевых шин из Азии, а также растущая инфляция и высокая стоимость электроэнергии. Как сообщили представители компании, электроэнергия является второй по величине статьей расходов после зарплат, что делает дальнейшую работу заводов экономически нецелесообразной.

На фоне этих новостей в Европе также наблюдаются экономические сложности у других крупных производителей.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Volkswagen планирует закрыть три завода в Германии, включая завод в Оснабрюке, который находится в зоне особого риска. В результате реструктуризации целые департаменты могут быть закрыты или переведены за границу, что необходимо для сохранения конкурентоспособности компании.

Правительство Германии выразило обеспокоенность по поводу лишения граждан рабочих мест. На заводах Volkswagen в стране работают около 120 тыс. человек, и правительство подчеркивает важность поддержки этих предприятий и защиты рабочих мест в условиях экономической нестабильности. Бренд Volkswagen управляет 10 заводами в Германии, и любые изменения в их работе могут иметь серьезные последствия для экономики региона.