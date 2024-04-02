Школьник, спасший людей в «Крокусе», получил грант на обучение в вузе

Ислам Халилов, который во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», спасал людей, получил грант на обучение в одном из вузов России, сообщили РИА Новости .

15-летнего школьника наградили в Государственной думе РФ. Благодаря проявленному мужеству Ислам спас более 100 человек во время атаки террористов.

Отмечается, что Исламу вручили грант во время встречи с представителями «Общества дружбы с Кыргызстаном», депутатами по связям с парламентом Киргизии и дипломатами посольства Киргизской Республики в России. На ней присутствовал чрезвычайный и полномочный посол республики в РФ Гульнара-Клара Самат.

Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта. В этот день вечером неизвестные с автоматами ворвались в здание, где начали расстреливать посетителей. Ислам подрабатывал к «Крокусе» гардеробщиком. В тот день большинство людей пришли на концерт рок-группы «Пикник».

Когда в здании началась стрельба, мальчик начал выводить людей в безопасное место. Таким образом он спас больше 100 человек. Сам Халилов героем себя не считает. Мальчик отметил, что делал все, как было прописано в его должностной инструкции.

Ранее иранский эксперт в области экономики и политики, советник по делам России Рухолла Модаббер рассказал, зачем Запад распространяет фейки о теракте в «Крокусе».