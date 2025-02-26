Двойник Ди Каприо из Подмосковья попал в украинскую базу «Миротворец»

Житель Подольска Московской области Роман Бурцев, служащий на СВО, попал в базу украинского сайта «Миротворец». Он отреагировал на произошедшее в беседе с «Газетой.Ru» .

Украинский сайт включил Бурцева в список и выдвинул ряд обвинений, среди которых «пропаганда войны» и публичная поддержка российской власти и ее «агрессии». Сам боец Бурцев заявил, что ситуация его не печалит, а скорее наоборот.

«Единственное, что хочу сказать, что это как награда», — сказал он.

Напомним, Романа Бурцева нарекли в Сети «русским Ди Каприо» из-за сходства с актером. Мужчину приглашали на телевидение, с ним фотографировались звезды, заказывали рекламу. «Двойник» начал службу в сентябре 2024 года и уверенно выполнял боевые задания, а в январе 2025-го получил удостоверение ветерана СВО. Бурцев гордится полученными наградами и тем, что вызвал столь бурную реакцию у противника.

Ранее собщалось, что ВСУ готовятся к отступлению с оккупированной территории Курской области.