Шмыгаль заявил о доработке «последних деталей» соглашения Украины с США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и США дорабатывают последние детали соглашения, которое планируется подписать в ближайшие сутки. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Рада».

По словам Шмыгаля, соглашение предусматривает новые условия сотрудничества в сфере ископаемых ресурсов, а также включает расширение военной помощи США.

«Как только будут доработаны все последние детали в ближайшее время, я надеюсь, в течение ближайших суток соглашение будет подписано», — сказал украинский премьер.

Он подчеркнул, что в рамках этого соглашения США сделают первый вклад в инвестиционный фонд, выделив новую помощь Украине. По его словам, взносы американской стороны будут считаться инвестициями, а управление фондом будет осуществляться на равных — по принципу 50/50 между Киевом и Вашингтоном. Все взносы от США планируется осуществлять в денежной форме.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина в рамках соглашения сохранит полный контроль над своими ресурсами, так как недра, инфраструктура и природные ресурсы не являются частью инвестиционного фонда.

Он добавил, что все доходы от лицензий и ренты, получаемые Украиной, будут поступать в фонд вполовину. По словам Шмыгаля, это позволит Украине управлять ресурсами в интересах национальной экономики и развития.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о подходящем к концу конфликте на Украине.