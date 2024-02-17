Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Об этом сообщили представители МО в официальных социальных сетях ведомства.

В посте сообщается, что операцией отечественной группировки войск «Центр» руководил генерал-полковник Андрей Мордвичев. Уточняется, что благодаря операции, отечественным войскам удалось занять территорию площадью почти 32 квадратных метра.

За сутки в боях за город погибло более полутора тысяч вражеских бойцов, сообщил президенту министр. Согласно информации ведомства, «только отдельным разрозненным формированиям» удалось покинуть Авдеевку, и в данный момент ВС РФ блокируют вражеских солдат, оставшихся на Авдеевском коксохимическом комбинате. По словам Шойгу, освобождение города позволило сильнее отодвинуть линию фронта от Донецка.

Сообщается, что президент Путин, выслушав доклад, поздравил военных с победой.

Ранее главнокомандующий украинскими ВС Сырский сообщил о выведении своих войск с территории Авдеевки.