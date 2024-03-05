Шойгу: на фоне роста военного потенциала НАТО созданы два новых округа

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о создании двух новых военных округов в России. По словам главы оборонного ведомства, такие меры приняты из-за угрозы, которая исходит со стороны НАТО.

Об этом Шойгу заявил на селекторном совещании, которое проходит во вторник, 5 марта. Речь идет о Московском и Ленинградском военных округах. Указ об их создании президент России Владимир Путин подписал 26 февраля. Указ вступил в силу с 1 марта.

Этим же указом российский президент лишил Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения ВС РФ.

«На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции, нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях», — объяснил Шойгу.

Московский военный округ объединяет 18 областей РФ — Московскую (в том числе Москву), Калужскую, Липецкую, Ивановскую, Воронежскую, Владимирскую, Костромскую, Ивановскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую, Орловскую, Нижегородскую, а также граничащие с Украиной регионы (Белгородскую, Брянскую и Курскую области).

В Ленинградский военный округ включены 10 субъектов России, в числе которых Ленинградская (в том числе Санкт-Петербург), Мурманская, Новгородская, Псковская, Калининградская, Архангельская, Вологодская области, а также республики Карелия и Коми и Ненецкий автономный округ.

Указанные территории ранее являлись частью Западного военного округа, созданного в 2010-м году.

Военный округ представляет собой территориальное общевойсковое объединение соединений, частей, военно-учебных заведений и различных местных военных учреждений. В России созданы Западный, Южный, Центральный и Восточный ВО.

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