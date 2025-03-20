Шойгу назвал две главные трудности Украины на пути к миру

У Украины есть ряд сложностей, которые мешают ей достигнуть мирных договоренностей. Такое мнение в интервью представителям СМИ высказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Главная трудность, по его словам, это конституция. Согласно этому документу, Киев не имеет права проводить переговоры, касающиеся изменения территориальной целостности государства.

Еще одна проблема — это легитимность власти на Украине. Необходимо будет выяснить, с кем можно вести переговоры. Секретарь СБ РФ напомнил о том, что Владимир Зеленский сам себе запретил вести переговоры.

Все эти проблемы предстоит решить для достижения договоренностей, заключил Шойгу.

Ранее депутат Верховной Рады сделал неожиданное предупреждение после разговора Путина и Трампа.