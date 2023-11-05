Шойгу отметил эффективность действий разведки в СВО

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу поздравил разведчиков с наступлением профессионального праздника и заявил, что разведка эффективно показывает себя в ходе СВО на территории Украины. Поздравление министра было опубликовано в официальных социальных сетях российского ведомства.

В своем поздравлении Шойгу подчеркнул, что разведчики во все времена отважно и мужественно исполняли долг, добывая нужную информацию для защиты своего государства. По словам министра, нынешние солдаты поддерживают эту традицию, и успешно выполняют задачи в ходе СВО на территории Украины.

Министр также отдельно поблагодарил ветеранов, делящихся своими знаниями и опытом с новыми поколениями солдатов.

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