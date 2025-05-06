Шойгу предупредил о подстрекательстве западных элит и росте русофобии

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу обвинил НАТО и Европейский союз (ЕС) в активных действиях по подготовке к военной эскалации против России. Свою позицию он изложил в статье, опубликованной в «Российской газете».

По словам министра, союзники НАТО и ЕС внедряют масштабные стратегии по повышению готовности к открытому противостоянию, что, по мнению Шойгу, свидетельствует о намерениях западных стран изменить формат взаимодействия в направлении прямого конфликта.

«Не скрывая экспансионистского характера своей политики, коллективный Запад ставит своей целью нанесение стратегического поражения России. Для этого против нашей страны западными спецслужбами развернута широкомасштабная подрывная работа», — отметил Шойгу.

Кроме того, добавил секретарь Совбеза РФ, в отношении российского государства вводятся беспрецедентные экономические санкции, рассчитанные на активизацию протестных настроений в обществе.

Шойгу также подчеркнул особую роль Совета безопасности России, отметив, что в условиях обострения ситуации это ведомство играет ключевую роль в принятии решающих мер для защиты национальных интересов и суверенитета.

Ранее секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что западные военные на Украине станут законными целями для России.