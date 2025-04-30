Россия считает недопустимым размещение военных подразделений западных стран на территории Украины. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в видеообращении, представленном делегацией СБ РФ на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии, передает ТАСС.

Более того, он отметил, подобные действия Запада способны привести к осложнению ситуации на Украине. По словам секретаря Совбеза РФ, иностранных солдаты будут считаться целью для российских.

«Они будут рассматриваться как законные цели для Вооруженных сил Российской Федерации», — указал секретарь Совбез», — сказал Шойгу.

Он указал на то, что Москва увидела планы введения на украинскую территорию так называемых псевдомиротворцев — международных сил, рассчитанных якобы на стабилизацию ситуации. Шойгу отметила, что такие меры могут служить прикрытием для подготовленной операции по оккупации западных регионов Украины европейцами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял о том, что введение «миротворческих сил» на Украину Москвой будет считаться прямым вовлечение иностранного контингента в конфликт.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев объяснил изменение позиции Европейского Союза (ЕС) по отправке военных на Украину.