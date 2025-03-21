Шойгу прибыл в Пхеньян для встречи с руководством КНДР

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в столицу Северной Кореи Пхеньян, передает РИА Новости. В ходе своего визита он планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также другими высокопоставленными представителями северокорейского руководства.

Цели и содержание предстоящих встреч пока не раскрыты, однако ожидается, что они будут посвящены вопросам двустороннего сотрудничества и безопасности.

В начале своего визита в КНДР Шойгу возложил венок к монументу «Освобождение».

Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев встретился с высокопоставленным чиновником КНДР, членом Политбюро ЦК Трудовой партии Ли Хи Еном, с которым ранее провел встречу президент страны Владимир Путин.

По итогам переговоров Медведев, говоря о заключенном между сторонами договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил о наступлении новой эры в отношениях России и Северной Кореи

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу Шойгу предупредил Армению о последствия вступления в Европейский союз (ЕС).