Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что вступление Армении в Европейский союз приведет к значительным экономическим потерям и обяжет Ереван присоединиться к антироссийским санкциям.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выразил обеспокоенность по поводу возможного вступления Армении в Европейский союз. По его мнению, такой шаг может обернуться для Еревана серьезными экономическими трудностями и политическими обязательствами, противоречащими текущим интересам страны. Об этом пишет ТАСС.

Шойгу отметил, что выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), необходимый для интеграции в ЕС, может привести к снижению валового внутреннего продукта страны на 30–40%. Он подчеркнул, что это нанесет критический ущерб экономике республики, вызовет спад производства, сокращение рынка труда, рост безработицы и инфляции, что в конечном итоге отразится на уровне жизни населения.

Кроме того, вступление в ЕС потребует от Армении присоединения к антироссийским санкциям и участия в военной поддержке Украины. Это означает, что Ереван будет вынужден ввести ограничения против Москвы и рассмотреть возможность поставок вооружения Киеву, что может негативно сказаться на армяно-российских отношениях.

Шойгу подчеркнул, что выход из ЕАЭС лишит армянских граждан ряда преимуществ, таких как возможность трудоустройства без дополнительных разрешений, упрощенная регистрация, бесплатная медицинская помощь и образование в странах союза. Он также отметил, что денежные переводы из России составляют около 15% ВВП Армении, и их сокращение вследствие ухудшения двусторонних отношений может усугубить экономическую ситуацию в стране.

Кроме того, Армении придется перестраивать систему стандартов и сертификации в соответствии с требованиями ЕС, что может привести к стагнации или даже уничтожению существующих отраслей промышленности, включая металлургию, пищевую и легкую промышленность. Шойгу привел в пример страны Балтии и Украину, где гармонизация законодательства с нормами ЕС привела к деградации промышленного производства и энергетики.

Ранее депутаты Армении поддержали законопроект о вступлении страны в ЕС.