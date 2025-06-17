Шойгу прибыл в Пхеньян по спецпоручению Путина

Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ, прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику для встречи с ее лидером. Это сделано по специальному поручению президента РФ Владимира Путина, об этом сообщил ТАСС.

В последний раз Шойгу посещал Пхеньян 4 июня. Теперь же он снова приехал в столицу Северной Кореи.

«Шойгу прибыл по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей», — указали журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза.

Это уже третье посещение Шойгу КНДР за последние три месяца. Все эти визиты делаются для работы в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре между президентами России и Турции. Путин и Эрдоган обсудили конфликт между Ираном и Израилем. Главы государств помимо этого затронули вопросы двусторонних переговоров.