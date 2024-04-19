Шойгу провел совещание с руководителями Минобороны и Минпромторга по гособоронзаказам

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с руководством оборонного ведомства и Министерства промышленности и торговли РФ, темой которого стали государственные оборонные заказы (ГОЗ).

Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщило Минобороны РФ. Отмечается, что Шойгу также посетил оборонное предприятие в Омской области, где проверил выполнение ГОЗ. Министр в ходе проверки сообщил, что предприятие выполняет поставленные задачи в полном объеме.

«Выполнены задачи по дооснащению танков дополнительной бронезащитой от беспилотных летательных аппаратов разного уровня и дополнительной системой защиты прицельных комплексов», — подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что на предприятии также началось производство тяжелых огнеметных систем. Кроме того, были решены вопросы по производству новых двигателей большей мощности.

В январе 2023-го года заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о том, что за срыв ГОЗ буду привлекать к уголовной ответственности.

В декабре 2024-го года Медведев сообщил, что в прошедшем году были выполнены все запланированные поставки особо востребованных образцов вооружений и средств поражения. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что такие результаты свидетельствуют об эффективной работе оборонно-промышленного комплекса России.

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