Три украинских ракеты сбили над Черным морем
Фото: [pxhere.com]
ВСУ пытались нанести ракетный удар по российской территории, но все ракеты были нейтрализованы над акваторией Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, слова ее представителей привели РИА Новости.
Для атаки украинская армия использовала оперативно-тактические ракеты ATACMS, имеющих большой радиус действия. Все они были перехвачены.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены три ракеты ATACMS над акваторией Черного моря», - заявили по этому поводу в военном ведомстве.
До этого о перехвате воздушной цели над морем сообщал севастопольский губернатор Михаил Развожаев. По его утверждению, цель была ликвидирована на дальних подступах к городу.