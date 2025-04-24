Шойгу рассказал о подготовке Европы к войне с Россией
Шойгу заявил о подготовке Европы к войне с Россией к 2030 году
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Европейские страны открыто готовятся воевать с Россией. Вооруженное столкновение может произойти к 2030 году, заявил в интервью ТАСС секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.
«Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», — сказал он.
Украина всячески пытается затянуть конфликт, отметил Шойгу. Это делается для того, пояснил он, чтобы как можно дороже продать природные богатства Украины и ее территорию.
Взамен европейские страны продолжат выделять деньги Киеву и обеспечивать вооружением украинскую армию.
Ранее сообщалось о том, что Шойгу прибыл в Пхеньян для встречи с руководством КНДР.