Шойгу рассказал о подготовке Европы к войне с Россией

Европейские страны открыто готовятся воевать с Россией. Вооруженное столкновение может произойти к 2030 году, заявил в интервью ТАСС секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

«Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», — сказал он.

Украина всячески пытается затянуть конфликт, отметил Шойгу. Это делается для того, пояснил он, чтобы как можно дороже продать природные богатства Украины и ее территорию.

Взамен европейские страны продолжат выделять деньги Киеву и обеспечивать вооружением украинскую армию.

Ранее сообщалось о том, что Шойгу прибыл в Пхеньян для встречи с руководством КНДР.