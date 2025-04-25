Шойгу рассказал о подлости Запада против независимых стран

По мнению секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, западные страны разжигают напряженность в государствах, которые придерживаются самостоятельного курса, передает ТАСС.

Шойгу заявил, что эпоха гегемонии Запада завершается. Россия, Китай, Индия, Бразилия, а также другие страны Глобального Юга и Востока формируют новые полюса экономического развития и политического влияния, подчеркнул Шойгу в ходе заседания научно-экспертного совета СБ.

Он акцентировал внимание на том, что, несмотря на перемены, Запад продолжает использовать привычные инструменты, такие как санкции, шантаж и угрозы военной силы.

Шойгу подчеркнул, что в отношении государств, проводящих независимую внутреннюю и внешнюю политику, применяются незаконные методы вмешательства во внутренние дела, искусственно создаются гуманитарные катастрофы и разжигаются вооруженные конфликты.

Шойгу также указал на то, что западные спецслужбы осуществляют информационно-психологические операции, направленные на подрыв фундаментальных моральных и культурных ценностей, традиционных религиозных принципов, а также институтов брака и семьи.

Ранее Шойгу заявил о подготовке Европы к войне с Россией к 2030 году.