Оборона ВСУ в Донбассе находится на грани краха, сообщило издание Forbes. Отмечается, что украинские войска сталкиваются с высоким давлением российских сил, особенно в Красноармейске (украинское название — Покровск), где развитие ситуации может оказаться критическим.

В статье подчеркивается, что потеря этого города может повлечь за собой полное разрушение линии обороны на востоке Украины.

Попытки Украины отвлечь внимание российских войск, проведя атаку на Курскую область, оказались неудачными, пишет Forbes. На фоне этого российская армия смогла быстро адаптироваться и не только восстановить позиции, но и продолжить свое наступление в Донбассе.

ВС РФ совершили важный шаг, захватив село Трудовое, расположенное южнее города Курахово в западной части ДНР. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение, так как находится вблизи крупнейшего населенного пункта юго-западной части Донбасса — Курахово.

Эксперты отмечают, что установление контроля над Курахово позволит российским силам продвигаться дальше на запад, освобождая такие населенные пункты как Богатырь и Великая Новоселка.

Ранее газета The New York Times сообщила, что у ВСУ не осталось подготовленных частей в Донбассе. Отмечалось, что основные позиции держат только бойцы территориальной обороны (ТРО), тогда как профессиональные военные, по сообщениям источников, «застряли» под Курском.

Кроме того, ранее стало известно, что украинские власти поручили полностью закрыть въезд и выезд в Красноармейск (Покровск).