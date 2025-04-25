Эксперт объяснил изменение позиции ЕС по отправке военных на Украину

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал Инфо24, почему Европа изменила свою позицию по «миротворческому контингенту» на Украине.

По мнению эксперта, заявления Трампа могли повлиять на решения европейских лидеров. Перенджиев считает, что республиканец, активно выступая за прекращение огня, пугает ЕС. По этой причине европейская сторона не торопится отправлять на Украину свой военный контингент.

«Они боятся, что их военные окажутся под ударами ВС РФ, а также могут попасть в плен российских военных. При этом позднее Россия может использовать этих пленных как свидетелей против руководства европейских стран, как это было с немецким генералом Фридрихом Паулюсом в ходе Нюрнбергского процесса», — резюмировал Перенджиев.

Европейские лидеры, как считает эксперт, опасаются ответа России. Кроме того, по его словам, Москва может использовать пленных европейских военных в качестве свидетелей по делу о причастности Британии и Франции к военным преступлениям на Украине.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон резко отверг мирные инициативы.