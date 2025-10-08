На Украине продолжают фиксировать случаи насильственной мобилизации. По свидетельству мобилизованного украинца Василия Ветрянкина, который уже месяц находится в Черкасском военкомате, ТЦК вылавливают на улицах лиц с серьезными заболеваниями, включая больных туберкулезом, наркозависимых и бездомных, пишет «Страна.ua».

Ветрянкин утверждает, что был принудительно доставлен в военкомат, где его признали годным к военной службе без прохождения полноценной медицинской комиссии.

По его словам, в учреждении находится много людей с различными заболеваниями, которым не передают необходимые лекарства. Особую тревогу вызывают лица с открытой формой туберкулеза, представляющих опасность для окружающих.

Накануне поступала информация о том, что сотрудники территориальных центров комплектования начали проводить мобилизацию возле аптек, где люди приобретают лекарственные препараты.

При этом отмечается, что в западных областях Украины практика мобилизации осуществляется в более мягкой форме по сравнению с другими регионами страны.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК силой мобилизовали мужа актрисы, игравшей в комедии с главой киевского режима Владимиром Зеленским.