Шольц: Евросоюз договорился потратить 90% доходов от активов РФ на нужды Украины

Членам Европейского союза удалось достигнуть консенсуса в вопросе об использовании активов РФ. Было принято решение потратить 90% доходов от них на военные нужды Украины, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что в ходе пресс-конференции с главами правительств прибалтийских государств, Шольц заявил о том, что Европе удалось найти консенсус. По словам канцлера, непредвиденная прибыль с активов РФ будет потрачена по большей части на нужды Киева. Он также подчеркнул, что речь идет о суммах в несколько миллиардов евро ежегодно.

Шольц также объяснил, что Евросоюз согласен использовать около 90% от доходов на оборонные нужды украинского государства в обмен на отказ от обязательств закупать стране оружие в европейском регионе.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин заявил о поддержке мирной конференции при условии, что ее одобрят и РФ, и Украина.