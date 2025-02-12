Шольц на вопрос об Украине призвал перестать наращивать вооружения

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал остановить процесс наращивания вооружения. Так он ответил на вопрос о прекращении конфликта на Украине. Слова политика передает газета Tagesspiegel.

На мероприятии в Котбусе Шольца спросили, что он хотел бы сделать, чтобы остановить гибель военных на Украине.

Политик уделил ответу на вопрос довольно много времени — около 15 минут, отмечает издание.

Он заявил, что в первую очередь нужно положить конец наращиванию вооружения.

До этого посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что немецкое общество уже устало от украинского конфликта. Ситуацию еще больше осложняют социально-экономический и бюджетный кризис в стране и устойчивость России к санкционному давлению Запада.

Ранее сообщалось о том, что Бундестаг принял резолюцию о помощи Украине.