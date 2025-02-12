Шольц на вопрос об Украине призвал перестать наращивать вооружения
Шольц призвал перестать накачивать Украину оружием
Фото: [flickr.com]
Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал остановить процесс наращивания вооружения. Так он ответил на вопрос о прекращении конфликта на Украине. Слова политика передает газета Tagesspiegel.
На мероприятии в Котбусе Шольца спросили, что он хотел бы сделать, чтобы остановить гибель военных на Украине.
Политик уделил ответу на вопрос довольно много времени — около 15 минут, отмечает издание.
Он заявил, что в первую очередь нужно положить конец наращиванию вооружения.
До этого посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что немецкое общество уже устало от украинского конфликта. Ситуацию еще больше осложняют социально-экономический и бюджетный кризис в стране и устойчивость России к санкционному давлению Запада.
Ранее сообщалось о том, что Бундестаг принял резолюцию о помощи Украине.