Шольц назвал ложью слухи о своей возможной поездке в Москву 23 февраля

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг недавнее заявление депутата бундестага Родериха Кизеветтера, что он в скором времени может якобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве аккурат ко Дню защитника отечества, ежегодно празднуемого в РФ в указанную дату, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что депутат немецкого бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен в социальных сетях жестко раскритиковала нового постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника, который назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой». Она обвинила его в поддержке фашистских идей, и отметила, что его требования становятся все более наглыми.

Перед заседанием президиума Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине Шольц назвал данные слухи ложью и чем-то неприличным.

«Это ложное утверждение. Это крайне неприлично», — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что негодование по поводу слов депутата бундестага вполне обосновано, поскольку вопрос о проведении этой встречи даже не обсуждался.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о якобы предстоящих встречах Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем и избранным президентом США Дональдом Трампом не соответствует действительности.