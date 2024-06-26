Шольц отверг возможность участия НАТО в украинском конфликте

Отмечается, что такое заявление политик сделал во время своего выступления в Бундестаге. Шольц подчеркнул, что альянс не будет «переступать» эту черту.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР. Территории этих регионов, а также Запорожской и Херсонской областей, стали частью России в сентябре 2022 года в результате референдумов.

С начала конфликта на Украине страны Запада активно поставляют ВСУ оружие и боеприпасы. Москва неоднократно заявляла, что такие действия западных государств только затянут кризис и не приведут ни к чему хорошему.

Ранее мы сообщали, что страны НАТО избрали нового генерального секретаря.