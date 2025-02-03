Шольц поддержал протесты в Германии против «крайне правых»

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал протестующих, которые выступают якобы против возможного сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). Также он отметил, что никогда не будет сотрудничать с «крайне правыми».

Напомним, после того, как 29 января парламент Германии принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики, по всей стране прокатилась волна протестов против предвыборных мероприятий АдГ.

«Никогда (не будем сотрудничать. — Прим. ред.) с крайне правыми. Мы против этого. Я полностью согласен с этим посланием сотен тысяч граждан по всей стране», — написал Шольц на своей странице в соцсети.

2 февраля немецкое издание Welt сообщило о том, что участие в протестах в Берлин приняли около 160 тыс. человек. Они выступили против якобы возможного сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). Протестующие призвали продолжить так называемую политику «брандмауэра» в отношении АдГ.

Ранее Шольц заявил, что США освободили Германию.