Шольц: поставка ракет Taurus Киеву означает контроль целей и участие ФРГ в конфликте

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что передача крылатых ракет Taurus Киеву является ошибкой по ряду причин, и подтвердил, что не намерен их поставлять, согласно заявлениям пресс-службы правительства Германии.

Он подчеркнул, что такие поставки подразумевали бы вовлеченность Германии в конфликт, что он считает неправильным.

Шольц не раз отказывался от идеи отправки Украине ракет Taurus, которые имеют дальность около 500 км. Глава правительства отмечал, что передача таких вооружений может серьезно увеличить риск эскалации конфликта.

Киеву давно нужны ракетные системы Taurus, которые аналогичны британским Storm Shadow, ранее поставленным Украине. Однако следует отметить, что дальность германо-шведских ракет превышает таковую у британских.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен продолжить диалог с президентом России Владимиром Путиным.