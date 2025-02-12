Шольц признался, что чувствует себя капитаном спортивной команды

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ему стоило распустить правительство раньше срока, и сравнил себя с капитаном спортивной команды.

«Когда ты капитан команды, во время игры ты не отходишь к краю поля, не отводишь в сторону съемочную группу и не говоришь им: «К слову, этот играет плохо, и если он продолжит так дальше, то мы на этом здесь остановимся», — сказал он на мероприятии в Котбусе.

Слова немецкого политика приводит издание Tagesspiegel.

Шольц также отметил, что ему неоднократно приходилось направлять такого рода комментарии союзникам по коалиции, чтобы они активнее работали.

Ранее сообщалось о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц препятствует предоставлению Украине дополнительной военной помощи в размере 3 млрд евро, несмотря на усилия со стороны министра иностранных дел Анналены Бербок и министра обороны Бориса Писториуса.