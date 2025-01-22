Шольц призвал оказывать военную помощь Украине после завершения конфликта

Украина будет нуждаться в усилении армии и вооружении даже после окончания конфликта. На это указал канцлер ФРГ Олаф Шольц, призвав не прекращать военную поддержку Киева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на медиагруппу Funke.

По мнению Шольца, безопасное будущее Украины лежит в том числе и на плечах Германии, которая должна сделать все возможное, чтобы история с конфликтом не повторилась. Немецкий канцлер уверен, что этому поспособствует поставка военной помощи и другая поддержка уже после завершения военных действий.

«Тогда пойдет речь о гарантиях безопасности и о том, как Украина сможет поддерживать сильную армию, которую мы вместе вооружаем», — продолжил Шольц.

Однако без согласия самой Украины никаких шагов по военной помощи делать не будут, заключил Шольц.

При этом на днях глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Запад должен скрыть часть гарантий безопасности для Украины, чтобы Россия не учла их в возможных переговорах.

Ранее сообщалось, что в Германии раскрыли, что входит в новый пакет военной помощи Украине.