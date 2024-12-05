Шольц призвал украинских беженцев работать в ФРГ или возвращаться обратно

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем выступлении в Бундестаге призвал граждан, покинувших Украину, активнее искать работу в Германии. В противном случае им предлагается вернуться на родину, сообщило издание «Страна.ua».

Шольц отметил, что работодатели предпочитают беженцев, которые хорошо владеют языком. Он рекомендовал украинцам заниматься изучением языка и записываться на курсы.

Кроме того, канцлер сообщил, что обсуждал вопросы трудоустройства с Владимиром Зеленским. В ближайших планах — создание украинского агентства, которое будет работать над вопросами трудоустройства украинцев или их возвращения на родину.

Ранее Шольц подвергся критике со стороны стран Запада за недавний звонок президенту РФ Владимиру Путину.