Шольц расхохотался, рассказывая, почему не хочет передать Украине ракеты Taurus

«Есть оружие, которое можно поставлять, только если сохраняется контроль за всем, что с ним делают. И здесь нельзя вести дебаты, словно между друзьями: «Ты что, мне не доверяешь?”» Конечно, я доверяю моему другу. Но тем не менее я бы не стал давать каждому оружие», — сказал Шольц и расхохотался, довольный своей шуткой.