Шольц расхохотался, рассказывая, почему не хочет передать Украине ракеты Taurus
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз рассказал, почему он отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.
В воскресенье Шольц встретился с жителями города Люнебург, но полная видеозапись его выступления была опубликована лишь накануне. На встрече канцлеру задали вопрос про ракеты.
«Есть оружие, которое можно поставлять, только если сохраняется контроль за всем, что с ним делают. И здесь нельзя вести дебаты, словно между друзьями: «Ты что, мне не доверяешь?”» Конечно, я доверяю моему другу. Но тем не менее я бы не стал давать каждому оружие», — сказал Шольц и расхохотался, довольный своей шуткой.
Ранее Олаф Шольц сделал сомнительное заявление о скором конце эпохи ископаемого топлива.