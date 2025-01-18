Шольц раскритиковал Маска за поддержку крайне правых сил в Европе
Шольц назвал Маска угрозой демократическому развитию Европы
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Канцлер Германии Олаф Шольц резко высказался о политических заявлениях Илона Маска, который выступил в поддержку крайне правых сил в Европе, Великобритании и других странах.
Шольц назвал высказывания миллиардера неприемлемыми.
Об этом сообщает Associated Press.
По мнению немецкого канцлера, предприниматель представляет угрозу демократическому развитию Европы.
Напомним, Илон Маск заявил, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может «спасти Германию».
Ранее Шольц призвал украинских беженцев работать в ФРГ или возвращаться обратно.