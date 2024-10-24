Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью второму немецкому телеканалу ZDF отрицательно оценил даже гипотетические перспективы вступления Украины в ряды Североатлантического альянса, куда так старательно все последние годы стремится затащить страну киевский режим.

По его словам, в настоящее время необходимости в новом решении по вопросу присоединения Украины к Альянсу нет и быть не может. Хотя бы потому, что находящаяся в состоянии войны страна не может стать членом НАТО. И руководство военного блока это отлично понимает, отметил Шольц.

«Мы приняли решение в Вашингтоне и Вильнюсе и описали перспективы. Но я считаю, что в настоящее время нет необходимости в новом решении, помимо этого решения», — сказал канцлер.

Шольц добавил, единственное, о чем пока может идти речь в переговорах с Киевом, это только об «обсуждении вопроса о гарантиях безопасности в послевоенной ситуации» на Украине.

Ранее помощник президента РФ Ушаков заявил, что у Зеленского на самом деле нет никакого плана переговоров с Россией.