Шольц увидел «угрозу» Гренландии со стороны России вместо США

В беседе с журналистами издания RND канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости укрепления присутствия НАТО в Гренландии. По его мнению, это необходимо для предотвращения «изменения границ». В своем выступлении канцлер не стал упоминать президента США Дональда Трампа, но отметил, что Россия и Китай представляют «угрозу».

Он подчеркнул, что нужно как можно скорее усилить присутствие НАТО в Гренландии.

«Границы нельзя изменять силой. <…> Этот принцип должен применяться ко всем. Кстати: изменение климата меняет Арктический регион, открывая новые судоходные пути, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес. Поэтому существуют законные вопросы безопасности, которые нам необходимо обсуждать друг с другом в рамках НАТО. „, — заявил Шольц.

Шольц выразил пожелание, чтобы в случае возникновения проблем с таким небольшим государством, как Дания, мы сохраняли спокойствие и ясность мысли. При этом он подчеркнул важность поддержания дружественных отношений с Соединенными Штатами Америки.

«Для меня важно то, что США — наш самый важный союзник. Трансатлантическое сотрудничество имеет первостепенное значение. Вот почему мы продолжим делать все возможное для поддержания хороших отношений. Даже когда все становится сложнее», — добавил он.

Ранее сообщалось о том, что в Гренландии пока не ждут приезда нового главы США.