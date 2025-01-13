В Гренландии не ждут приезда Дональда Трампа

Избранный президентом США Дональд Трамп пока не собирается приезжать в Гренландию, которую надумал присоединить к Соединенным Штатам. Как сообщило РИА Новости, об этом журналистам рассказал премьер-министр страны Муте Эгеде.

На минувшей неделе в Гренландии побывал сын Трампа, визит которого закончился скандалом. Как утверждали власти и местные жители, американский гость за еду подкупил бездомных, чтобы они высказались за присоединение к США.

Эта тема и сегодня остается одной из самой заметных в США. Например, на днях американская неправительственная организация провела опрос и выяснила, что большая часть жителей Гренландии все-таки поддерживает возможную смену статуса острова.