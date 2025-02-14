Медведев назвал Шольца «тявкающей собакой» после призыва ввести ЧС в Германии

Призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца ввести режим чрезвычайной ситуации из-за Украины, по мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, свидетельствует о желании получить финансирование. Об этом он рассказал в своем посте во «ВКонтакте».

Недавно Шольц обратился к Бундестагу с предложением объявить в стране чрезвычайное положение в связи с последними заявлениями президента США Дональда Трампа и его администрации по ситуации на Украине.

По его мнению, шаги, предпринимаемые администрацией американского президента в отношении украинского кризиса, создают угрозу безопасности Германии и требуют от Европы четкого, оперативного и твердого выражения своей позиции.

Медведев сопоставил Шольца с героем известной басни Ивана Крылова «Слон и Моська». Он считает, что канцлер Германии напоминает тявкающую собаку, стремящуюся продемонстрировать свою значимость, не ограничиваясь лишь вилянием хвостом, но и способной на агрессивные выпады.

Зампред СБ подчеркнул, что Шольц, помимо стремления заработать политические очки перед предстоящими выборами, также желает «заработать деньги, используя тему недовольства резким изменением курса Дональда Трампа в Европе».

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался встретиться с Шольцем на Мюнхенской конференции.