По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, предоставление партнерами по Североатлантическому альянсу Незалежной обещанного ранее вооружения может изменить «сценарий» в точках боестолкновений в пользу Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что вероятное присоединение Украины к НАТО сегодня не является предметом для разговоров, так как ситуация остается «неизменной».

По мнению немецкого лидера, на данный момент важно, чтобы в Незалежной не закончилось оружие.

Ранее сообщалось, что в случае победы Трампа в Германии возникнет необходимость проведения досрочных выборов.