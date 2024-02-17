Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что солдаты НАТО на будут заходить на территорию Украины. Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в субботу, 17 февраля. Его слова приводит издание The Guardian.

«Мы не хотим конфликта между Россией и НАТО, и по этой причине все страны, поддерживающие Украину, с самого начала войны приняли решение не отправлять свои войска на Украину», — сказал Шольц.

Несмотря на это канцлер Германии заявил, что угроза со стороны РФ для стран НАТО остается реальной. Именно поэтому, подчеркнул он, альянсу необходимо сейчас развивать способности по сдерживанию и обороне для сохранения доверия. Шольц отметил, что у Москвы не должно остаться сомнений, что НАТО является сильнейшим в мире военным союзом.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что РФ никогда не стремилась и не стремится в будущем нападать на НАТО. Это же он подчеркнул в недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер отмечал, что информация о готовности Москвы напасть на страны Североатлантического альянса искусственно распространяется Западом.

Ранее чешская газета Časopis argument со ссылкой на аналитиков сообщила, что Калининград и Калининградская область станут первыми регионами России, захваченными НАТО в случае столкновения с Москвой.