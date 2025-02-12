Оппозиционер Илан Шор утверждает, что остановка финансовой поддержки от Агентства США по международному развитию (USAID) приведет к краху режима президента Молдавии Майи Санду в течение пяти месяцев, передает РИА Новости.

В Молдавии, являющейся парламентской республикой, выборы в высший законодательный орган планируются с 11 июля по 11 октября 2025 года.

Шор отметил, что USAID ранее финансировала фашистские группировки, что, по его мнению, означает, что сегодняшние соратники фашизма, получившие поддержку от этой организации, окажутся на грани исчезновения.

Он также добавил, что здравомыслящие силы должны отстаивать светлую сторону и активно бороться против несправедливости и фашизма.

В результате те, кто пользовался средствами этой, как он выразился, преступной организации, включая таких фигурантов, как Санду, обязательно потерпят поражение.

Ранее представляющий интересы РФ в верхней палате парламента Алексей Пушков заявил, что Трамп разогнал USAID, чтобы нанести удар по одной из ключевых организаций, поддерживающих его политических оппонентов.