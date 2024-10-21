Молдавская оппозиция назвала прошедшие выборы и референдум «разгромом власти Санду»

Предварительные итоги референдума по вступлению в Евросоюз и выборов президента Молдавии стали самым настоящим разгромом для действующей прозападной власти. Об этом в своем телеграм-канале заявил председатель оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Молдавии опубликовала данные президентских выборов в стране после обработки 90% протоколов. Согласно предоставленным данным, с 37% голосов лидирует действующая президент Майя Санду. Следом идет экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло (28%). Замыкает тройку лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, заручившийся поддержкой 13% проголосовавших молдаван. Таким образом, поскольку никто не набрал необходимых более 50% голосов в 1-м туре, то теперь будет второй.

«Это разгром. Молдавский народ сказал свое слово. Санду, ты услышала? Ни твой ЕС, ни ты, ни твои еврохозяева здесь не нужны. Как же ты достала людей, что даже с конским админресурсом, блокировками, арестами, вбросами тебя просто вышибли с треском. Все понимают, что сейчас ты изо всех сил пытаешься украсть голоса», — написал Шор.

Ранее Санду на проведенном после череды отмен брифинге перед прессой заявила, что озвучит свои дальнейшие действия после итогов выборов и референдума по вступлению Молдавии в ЕС.