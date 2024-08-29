SHOT: Дуров остался доволен решением о судебном надзоре

По информации источника, предприниматель похвалил своего адвоката за профессионализм, так как благодаря его работе получилось добиться такого решения суда. Также собеседник издания рассказал, что после выхода из зала суда Дуров пребывал в хорошем настроении и даже шутил.

SHOT также опубликовал видео, на котором запечатлен выход Дурова из здания парижского суда. Он шел в сопровождении, предположительно, телохранителей к частной машине, на которой и уехал. Вопросы журналистов бизнесмен проигнорировал.

О том, что Дурова выпустили из здания суда, стало известно 28 августа. Следственный судья принял решение, согласно которому предприниматель не может покидать пределы Франции. Кроме того, он обязан заплатить залог в размере 5 млн евро и появляться в полиции два раза в неделю.

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