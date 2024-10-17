SHOT: около 100 вооруженных мужчин пытались захватить храм на Украине под песню о Бандере

Около сотни вооруженных мужчин в военной форме предприняли попытку захватить храм на Украине. Видео с инцидентом опубликовал телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что прихожане оказали сопротивление неизвестным, используя скамейки и ведра.

Инцидент произошел во время литургии в Михайловском кафедральном соборе Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах.

Свидетели утверждают, что православные собрались у храма для молитвы. В это же время захватчики включили через громкоговоритель песню про националиста Степана Бандеру. Затем они ворвались внутрь, начали стрелять по прихожанам, применили перцовые баллончики, а также разбили двери, окна и камеры видеонаблюдения.

Когда началась потасовка, на место прибыл митрополит УПЦ Феодосий, который тоже пострадал во время конфликта. В итоге захватчиков удалось изгнать из храма.

Ранее сообщалось, что жители Киева готовы поменять украинское гражданство на российское.