В Южно-Африканской Республике разворачивается международный шпионский скандал: элитное полицейское подразделение «Ястребы» задержало в аэропорту Йоханнесбурга четырех мужчин по подозрению в работе на Вооруженные силы России. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.

Согласно данным зарубежного издания, арест произошел в Международном аэропорту имени Оливера Тамбо, где задержанные пытались вылететь через ОАЭ с конечным пунктом назначения в России. Все четверо предстанут перед судом 1 декабря по статье о запрете помощи иностранным армиям, действующей в стране с 1998 года.

По информации источника в полицейском подразделении, вербовкой мужчин якобы занималась гражданка ЮАР, чье имя пока не раскрывается. Примечательно то, что в этот же день задержали журналистку Патрисию Мантулу, которая часто летала в Россию. Ее визиты и участие в интервью в Москве вызвали вопросы .

Этот инцидент стал вторым громким случаем за последнюю неделю — ранее Bloomberg сообщал о группе из 20 молодых людей из ЮАР и Ботсваны, которых обманным путем вовлекли в участие в конфликте на Украине на стороне России. По данным издания, в той вербовочной схеме участвовала дочь бывшего президента ЮАР Дудузиле Зума-Самбула. Полиция ЮАР в настоящее время разыскивает еще двух подозреваемых по делу о помощи иностранной армии, что свидетельствует о продолжении активного расследования международной вербовочной сети.

