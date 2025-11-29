Паутина для диверсанта: юрист объяснил, как Киеву удалось завербовать агента ради теракта в Подмосковье

Задержание подозреваемого в подготовке теракта на газопроводе в Серпухове вскрыло отработанную схему вербовки, не оставляющую человеку пути назад. Юрист Илья Русяев в беседе с REGIONS детально разобрал механизм вовлечения в запрещенную деятельность, который последовательно фиксируется в материалах подобных дел.

Процесс начинается с установления защищенного канала связи и перевода потенциального исполнителя в закрытый чат, где проверяются его полезные характеристики: проживание near критической инфраструктуры, доступ к транспортным маршрутам или наличие технических навыков.

На следующем этапе вербовщики дают поручения, формально не связанные с насилием: сделать фотографии определенной территории, встретиться в указанной точке, приобрести бытовые предметы. Каждое выполненное действие тщательно документируется отчетами — файлами, координатами, временными метками, создавая цифровой след.

При положительной оценке дисциплины задачи начинают дробиться на короткие оперативные шаги: выбор конкретного маршрута, поиск места для закладки, перенос компонентов будущего взрывного устройства.

Контроль за исполнителем нередко ведется практически в реальном времени, создавая эффект постоянного наблюдения. Ключевым элементом схемы становится психологическое воздействие на завершающей стадии, когда человеку систематически внушают, что пути назад уже не существует. Для этого используются страх разоблачения, психологическое давление из-за уже совершенных противоправных действий и угрозы обнародования компрометирующей переписки.

Такая многоступенчатая модель, по словам юриста, позволяет следствию доказывать включенность обвиняемого в организованный процесс подготовки преступления и устанавливать прямой умысел, необходимый для квалификации деяния по террористическим статьям Уголовного кодекса.

