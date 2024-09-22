Москва и Киев должны как можно скорее сесть за стол переговоров и положить конец конфликту, что уносит жизни тысяч людей с обеих сторон. Об этом, как пишет германская Welt, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

Тем же, кто считает возможной военную победу Украины и Запада над Россией, политик посоветовал заглянуть в учебники истории и вспомнить хотя бы несколько прошлых столетий.

«Эту войну придется завершить путем переговоров. Я рекомендую всем, кто в это (победу над Россией — Прим. ред.) верит, заглянуть в учебники истории. От Наполеона до Гитлера — все потерпели неудачу из-за этого», — сказал политик.

Он также уточнил, что решение конфликта не состоится при помощи военных средств. Что до нынешнего руководства Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем, то ему Шредер посоветовал тысячу раз подумать, перед тем как затевать с Москвой очередной военный конфликт.

«Мы, немцы, должны вести себя особенно осторожно и конструктивно, в свете истории Второй мировой войны и преступлений, совершенных во имя Германии», — подытожил он.

ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь их плотная блокада со стороны Армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.