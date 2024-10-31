Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что способом прекращения украинского конфликта могут быть исключительно мирные переговоры с РФ. Его точку зрения привели РИА Новости.

Бывший немецкий лидер назвал абсурдной идею о том, что можно чего-то добиться без диалога. С российским президентом Путиным необходимо говорить и обсуждать завершение кризиса.

«Это же невозможно, когда говорят: «Мы принудим Россию к миру путем поставок оружия Украине». В европейской истории этого не удавалось никогда», — подчеркнул Шредер.

По его мнению, без диалога с российским лидером бесполезно предпринимать другие шаги по прекращению украинского конфликта.

В то же время украинский президент Зеленский собрался использовать в дипломатических целях тот факт, что ВСУ находятся на российской территории. Он считает, что его правительству поможет вторжение в Курскую область, благодаря этому Киев будет в состоянии реализовать некоторые инициативы при урегулировании ведущихся боевых действий.