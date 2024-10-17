Штаб Трампа раскритиковал интервью Харрис, назвав его провалом

Штаб экс-президента США и кандидата в президенты страны Дональда Трампа подверг жесткой критике недавнее интервью вице-президента страны Камалы Харрис на Fox News, охарактеризовав его как катастрофу.

Пресс-секретарь штаба Кэролайн Ливитт отметила, что вице-президент проявила неспособность справляться с давлением, демонстрируя раздражение и уклоняясь от ответственности за актуальные проблемы американцев, передает ТАСС.

В заявлении штаба утверждается, что кампания Харрис основывается на искаженной информации о Трампе, а в ходе интервью она не смогла дать ясных ответов на вопросы ведущего Бретта Байера. Республиканцы уверены, что Харрис не справится с вызовами, стоящими перед президентом США.

Камала Харрис стала первым кандидатом от демократов за восемь лет, давшим интервью Fox News. Ранее предполагалось, что кандидатом будет Джо Байден, однако после неудачных дебатов с Трампом он вышел из гонки и поддержал Харрис, которая была выдвинута на съезде партии в Чикаго.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. В стране будет избран 47-й президент. Голосование проходит в два этапа — всеобщее и голосование Коллегии выборщиков.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп едва не стал жертвой третьего покушения.